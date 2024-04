VVD verwacht na aanval Iran op Israël einde aan discussie F-35

De VVD gaat ervan uit dat na de aanval van Iran op Israël de discussie ophoudt over de noodzaak van het leveren van F-35- en reserveonderdelen aan Israël. Dat schrijft buitenlandwoordvoerder Ruben Brekelmans van de VVD op X.

Hij krijgt bijval van BBB-Kamerlid Henk Vermeer. “Wie kan nog trots zijn op de F-35 boycot? Het zijn deze vliegtuigen die nu boven Irak en Syrië de drones uit de lucht aan het schieten zijn”, schrijft Vermeer op X.

Twee maanden geleden bepaalde het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep dat de Staat moet stoppen met de uitvoer en doorvoer van F-35-onderdelen, die Israël als eindbestemming hebben. Volgens het gerechtshof bestaat er een duidelijk risico dat er ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht worden gepleegd in de Gazastrook.

Het ministerie van Defensie is in cassatie gegaan tegen de uitspraak, maar mag tot die tijd geen onderdelen leveren.

Op vliegbasis Woensdrecht is een groot logistiek centrum gevestigd van waaruit alle partnerlanden in Europa, inclusief Israël, worden voorzien van reserveonderdelen voor de F-35.

Een deel van de Tweede Kamer was al voor de uitspraak van de rechter fel gekant tegen levering van reserveonderdelen voor F-35-gevechtsvliegtuigen aan Israël.