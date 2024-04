Israël gaat angstige uren tegemoet, zegt CIDI-directeur

Directeur Naomi Mestrum vreest dat Israël angstige uren tegemoet gaat, nadat bekend is geworden dat Iran een aanval met drones en raketten is begonnen op Israël. “We hebben met afschuw kennis genomen van het bericht. De komende uren zal meer duidelijk worden over de impact van de aanval”, aldus Mestrum.

De directeur volgt de ontwikkelingen op de voet en staat in contact met mensen in Israël. “Verschrikkelijk. Die zullen geen oog dichtdoen vannacht. De komende uren zullen meer duidelijkheid moeten brengen. Duidelijk is wel dat Israël dit niet over zijn kant zal laten gaan, al zal het waarschijnlijk wel enige dagen duren voordat er een reactie komt.”

Het is volgens de directeur de eerste keer dat Iran vanaf eigen grondgebied Israël onder vuur neemt. “Dat is een duidelijke escalatie van het conflict. Tot nu toe deed Iran dat via hun proxy’s, zoals Hezbollah en Hamas. Veelzeggend dat Iran nu direct de aanval opent. Ik maak me zorgen over hoe dit verder moet”, zegt Mestrum.