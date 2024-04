COA zegt geen alternatieven meer te hebben

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is al tijden bezig met het zoeken naar nieuwe opvangplekken. Maar het lukt niet om voldoende plekken te vinden om de instroom bij te houden. Daarbovenop sluit een aantal grote noodopvanglocaties, zoals onlangs bij Walibi in Biddinghuizen en binnenkort in Nijmegen.

Een woordvoerder van het COA benadrukt dat de crisis in de asielopvang “niet iets van gisteren is”. “Meer dan de helft van de mensen zit in de noodopvang”, zegt hij. Op verschillende manieren wordt geprobeerd de capaciteit te vergroten, zoals het plaatsen van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) in hotels. Met die maatregel hoopt het COA een paar honderd plekken per week in de azc’s vrij te spelen, maar ook dat is volgens de woordvoerder een lastige opgave.

Heel veel andere opties zegt het COA niet meer te hebben. “Alternatieven? Roep ze maar”, aldus de woordvoerder.

Tot 1 juli zijn er 12.000 extra bedden nodig. Het kabinet wil nu dat gemeenten met spoed 5000 tijdelijke opvangplekken regelen. Ook stelt het rijk grond beschikbaar waarop grote ‘paviljoens’ voor ongeveer vijfhonderd opvangplekken moeten komen.