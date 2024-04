Van der Burg: snel 12.000 extra plekken nodig voor asielopvang

In de asielopvang zijn met spoed 12.000 extra bedden nodig. Die extra opvangplekken moeten er uiterlijk 1 juli zijn, schrijft demissionair staatssecretaris Eric van der Burg aan de Tweede Kamer. Hij spreekt van “een acute situatie”. Alle opvanglocaties zitten voller dan eigenlijk zou mogen.

Omdat de nood zo hoog is, zal het kabinet samen met het ministerie van Defensie, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer grond van het rijk aanbieden “waarop grote paviljoens voor ongeveer vijfhonderd opvangplekken op zo kort mogelijke termijn (binnen twee maanden) gerealiseerd kunnen worden”. Dit wordt aangeboden aan de zogenoemde Provinciale Regietafels.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft al noodmaatregelen genomen, en zal tot 1 juli “wekelijks vierhonderd statushouders tijdelijk uitplaatsen naar hotels om zo ruimte te creëren in de bestaande opvang”. Mensen met een verblijfsstatus moeten eigenlijk doorstromen naar een woning en eventueel hotels of andere doorstroomlocaties, maar dat gebeurt veel te weinig. “Statushouders houden daardoor opvangplekken bezet, wat de druk op de asielopvang vergroot”, aldus Van der Burg in zijn brief.

Ondanks deze ingrepen heeft het COA aangegeven “niet alle benodigde opvangplekken te kunnen realiseren in de komende periode”. Het kabinet neemt daarom maatregelen om gemeenten ertoe aan te zetten voor opvangplekken te zorgen. “Gegeven de acute situatie beogen we deze tijdelijke spoedopvang die gemakkelijker en sneller te realiseren is.” Daarbij gaat het bijvoorbeeld om sporthallen. Vooral gemeenten in Noord-Holland moeten meer plekken regelen.