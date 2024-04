Kabinet ziet af van half miljard bezuiniging op jeugdzorg in 2025

Een voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg van ruim 500 miljoen euro in 2025 gaat niet door. Het demissionaire kabinet heeft dat vastgelegd in de voorjaarsnota die maandag is gepresenteerd. Ook in 2024 was de oplopende besparing van toen nog 100 miljoen euro al doorgeschoven. Vanaf 2026 staat er nog wel een bezuiniging van 511 miljoen euro in de boeken, maar het is aan een nieuw kabinet om dit door te zetten of niet.

De 511 miljoen euro is een structurele besparing die in het coalitieakkoord van het huidige kabinet Rutte-IV staat vanaf 2026. Die komt bovenop een eerdere bezuiniging van 1 miljard euro in de sector, die momenteel wel wordt uitgevoerd. In de Tweede Kamer en ook bij gemeenten in jeugdinstellingen is veel verzet tegen de extra besparing op de jeugdzorg, omdat de sector kampt met veel problemen zoals personeelstekorten en lange wachtlijsten. Daardoor komen veel kinderen die zorg of bescherming nodig hebben in de knel.

Om de besparing vanaf 2026 wel te kunnen halen, kan een eigen bijdrage worden ingevoerd die ouders moeten gaan betalen, stelt het kabinet. De maatregelen hiervoor worden voorbereid.