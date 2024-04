Ollongren: nog meer geld voor defensie nodig in onveilige wereld

Defensieminister Kajsa Ollongren juicht toe dat haar ministerie in de voorjaarsnota miljarden toebedeeld heeft gekregen, maar zegt dat “veel meer” geld nodig is voor defensie. “Dat is aan een volgend kabinet om vrij te maken”, vindt de demissionaire bewindsvrouw. Ze denkt aan investeringen in medische capaciteit, transport en tanks.

Voor de periode 2024-2026 kan de minister 4 miljard euro extra besteden aan militaire steun voor Oekraïne. Vanaf 2028 krijgt haar ministerie jaarlijks 500 miljoen euro extra om de munitievoorraden aan te vullen en de luchtverdediging te versterken. Dat zijn investeringen in de “buitencategorie” die volgens de minster niet kunnen wachten. Door deze toezegging kan haar ministerie nu al met de industrie in gesprek om de investeringen voor te bereiden.

“Het is niet genoeg, want de situatie in de wereld is onveilig”, zegt de minister. Om een volgend kabinet te helpen heeft ze alvast plannen gemaakt voor nieuwe investeringen. Dat moet daarin ook eigen keuzes maken, benadrukt Ollongren.

Nederland voldeed jarenlang niet aan de NAVO-norm om minimaal 2 procent van de omvang van de economie in defensie te steken. De komende drie jaar voldoet Nederland daar wel aan. Dat is een “minimum” waar Nederland zich niet tevreden mee moet stellen als het aan Ollongren ligt.