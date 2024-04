Nederland trekt 10 miljoen extra uit voor voedselhulp in Soedan

Nederland stelt 10 miljoen euro extra beschikbaar voor humanitaire noodhulp aan Soedan. Dat meldt demissionair minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) tijdens een conferentie in Parijs.

In Soedan brak precies een jaar geleden een oorlog uit tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). De strijd in het Afrikaanse land heeft al duizenden mensenlevens geëist en miljoenen mensen op de vlucht gedreven.

“Terecht spreekt het Rode Kruis van een vergeten crisis”, zegt Schreinemacher. “Soedan haalt nauwelijks de voorpagina’s, terwijl daar bijna 18 miljoen mensen lijden onder extreme hongersnood.”

Behalve meer geld is ook betere toegang voor hulpverleners hard nodig, zegt Schreinemacher. “In conflictgebieden is het sowieso vaak lastig om op een veilige manier hulp te leveren. Maar in Soedan werken de strijdende partijen actief noodhulp tegen.”

De extra bijdrage uit Nederland is bestemd voor voedselhulp en loopt via het Wereldvoedselprogramma. Het kabinet heeft daarmee dit jaar in totaal ruim 42 miljoen euro vrijgemaakt voor Soedan. Daarnaast draagt Nederland in VN-verband bij aan noodhulp.