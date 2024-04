OM vraagt vrijspraak voor ex-bestuurslid Laatste Wil

In de zaak over het verstrekken van het zelfdodingsmiddel met de naam middel X heeft het Openbaar Ministerie maandagmiddag vrijspraak gevraagd voor Petra de J. (70) uit Woerden. Ze is voormalig bestuurslid van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). De CLW zet zich in voor het recht van mensen om zelf over hun dood te beslissen.

De gepensioneerd longarts was met zes anderen aangeklaagd voor het vormen van een crimineel samenwerkingsverband dat van 2018 tot 2021 middel X distribueerde.

De J. stelt dat CLW zich altijd aan de wet heeft gehouden. Ze had als doel de politiek in actie te laten komen voor meer recht op zelfbeschikking, zei ze bij aanvang van het strafproces. Ze verwijt andere verdachten dat ze achter de rug van het bestuur om het middel distribueerden.

De officier van justitie maakte maandagmiddag in de rechtbank in Arnhem duidelijk dat er geen aanwijzingen zijn die het wettige en overtuigende bewijs leveren dat De J. actief bijdroeg aan het samenwerkingsverband. Ze is de enige die in de visie van het OM in aanmerking komt voor vrijspraak.

De overige verdachten, onder wie voormalig CLW-voorzitter Jos de W. (76) uit Apeldoorn, krijgen de strafeisen nog te horen.