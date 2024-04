NS legt zaterdag treinverkeer 3 minuten stil om mishandeling

Het treinverkeer wordt komende zaterdag om 22.30 uur drie minuten stilgelegd naar aanleiding van de mishandeling van een hoofdconducteur en een machinist vorig weekend, meldt de NS. De conducteur van de treinvervoerder werd zaterdagavond geschopt, geslagen en van een trap geduwd door een groep jongeren. Dit gebeurde rond 22.30 uur. Ook de machinist van de trein kreeg klappen, meldde vakbond VVMC zondag.

De NS zegt met de actie, samen met de vakbonden, een stevig signaal af te willen geven. “Het kan zo niet langer”, vindt NS-baas Wouter Koolmees. “Het geweldsincident van afgelopen weekend past in een schrikbarend patroon van bedreigingen en belagingen van onze collega’s. We lopen tegen grenzen aan van wat wij kunnen.”

Koolmees noemt de verharding waarmee NS-medewerkers te maken krijgen “waanzin” en vraagt de overheid om hulp in de vorm van extra bevoegdheden en middelen. Ook is de NS in gesprek met onder andere gemeenten, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de GGZ over het toenemende geweld.

Vorig jaar registreerde de NS 1042 geweldsincidenten tegen medewerkers, een stijging van 8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het ging om bedreigingen, bespugen of lichamelijk geweld. Volgens de NS ontstaat het geweld vaak als mensen geen geldig treinkaartje hebben.