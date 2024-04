Ook Arriva legt treinverkeer zaterdag drie minuten stil

Ook de regionale spoorvervoerder Arriva legt zaterdagavond gedurende drie minuten het treinverkeer stil, in navolging van de NS. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door RTV Noord.

“Veiligheid staat voorop, ook bij ons als regionale vervoerder”, staat in een verklaring van Arriva. Volgens de vervoerder is een actie als deze hard nodig. “Maar wat we nodig hebben, bereiken we niet alleen met het creëren van bewustwording. Daarvoor is een stevige samenwerking tussen vervoerders, onze opdrachtgevers en de betrokken ministeries nodig. Met eenduidig beleid. Geweld tolereren we op geen enkele manier.”

De NS kondigde maandag aan dat alle NS-treinen zaterdag om 22.30 uur drie minuten zullen stilstaan, precies een week na de mishandeling van een hoofdconducteur en een machinist van het spoorbedrijf in Den Haag. De conducteur werd zaterdagavond rond 22.30 uur geschopt, geslagen en van een trap geduwd door een groep jongeren. Ook de machinist werd mishandeld.