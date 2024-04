Medewerker ggz-instelling Mondriaan in Heerlen neergestoken

Een medewerker van ggz-instelling Mondriaan in Heerlen is maandag gewond geraakt door een steekpartij. Dit gebeurde om 12.15 uur op het terrein van de ggz-instelling aan de John F. Kennedylaan in Heerlen. De medewerker is naar het ziekenhuis gebracht, maakte Mondriaan bekend. De politie heeft een verdachte, een 29-jarige vrouw uit Heerlen, niet veel later in de buurt opgepakt.

De politie meldde eerder dat het slachtoffer een voorbijganger zou zijn die op straat zou zijn neergestoken, maar dit klopt niet. Een woordvoerder van de politie bevestigt eind van de middag desgevraagd dat het inderdaad niet om een voorbijganger gaat.

Alle naaste collega’s van het slachtoffer zijn opgevangen, ook mensen die het incident hebben zien gebeuren. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht.

De politie zoekt uit wat er precies gebeurd is. Mondriaan wil verder niets over de steekpartij zeggen.