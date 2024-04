Schreinemacher weer aan de slag als minister, direct naar Parijs

Liesje Schreinemacher gaat weer aan de slag als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De VVD’er was sinds begin december afwezig; ze is de allereerste minister die met zwangerschapsverlof is gegaan. Begin januari kreeg ze een zoon.

De demissionair minister gaat direct op reis. In Parijs is ze maandag bij een humanitaire conferentie over Soedan. In dat land brak precies een jaar eerder een oorlog uit tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Er zijn inmiddels al duizenden doden en miljoenen mensen sloegen op de vlucht.

De afgelopen maanden werd ze vervangen door Geoffrey van Leeuwen. Die was daarvoor nationaal veiligheidsadviseur van minister-president Mark Rutte. De benoeming van Van Leeuwen werd gezien als een verrassende keuze. Zijn ambtstermijn werd gedomineerd door de Gaza-oorlog.

Schreinemacher gaat later deze week direct weer op reis. Ze gaat dan naar Washington voor een vergadering van de Wereldbank.