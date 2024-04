Verdachte ongeval met vier doden Oud Gastel voor de rechter

De rechtbank in Breda behandelt maandag de strafzaak tegen de 28-jarige Omar E., die wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval in het Noord-Brabantse Oud Gastel waarbij vier doden vielen.

De slachtoffers, inwoners van Bosschenhoofd, waren een moeder (39), haar zoon (8), haar dochter (10) en een andere inzittende, een vrouw van 42. Haar 9-jarige dochter raakte gewond. Het ongeval deed zich voor op 2 september 2022. In maart vorig jaar kwam de verdachte onder voorwaarden op vrije voeten.

Bij het ongeval reed E., afkomstig uit Roosendaal, in een in Duitsland gehuurde Mercedes met 155 kilometer per uur op het kruispunt op de Roosendaalsebaan af, waar hij maar 50 mocht. Op dat moment kwam de Toyota van de slachtoffers uit een zijstraat. Het voertuig zou net de haaientanden zijn gepasseerd om over te steken en werd vol in de flank geraakt door de auto van E.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft E. roekeloos gereden. Hij zou ook rechts hebben ingehaald en geen afstand van andere auto’s hebben gehouden. E.’s advocaat heeft in een eerder stadium betoogd dat de man hooguit kan worden verweten dat hij te hard heeft gereden.