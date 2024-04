Kabinet komt op verzoek informateurs vroeg met voorjaarsnota

Eerder dan gebruikelijk presenteert het demissionaire kabinet maandag de voorjaarsnota. De informateurs hebben gevraagd de jaarlijkse bijstelling van de rijksbegroting alvast te ontvangen, zodat die betrokken kan worden in de onderhandelingen tussen PVV, VVD, NSC en BBB over de vorming van een nieuw kabinet.

Demissionair minister Steven van Weyenberg (Financiën) vond dat geen onredelijk verzoek, en besloot daarop de voorjaarsnota ook gelijk naar de Tweede Kamer te sturen. Hij licht het stuk, waarin alle mee- en tegenvallers staan opgesomd en ook een doorkijkje wordt gegeven naar de begrotingen van de komende jaren, maandagochtend toe.

In de voorjaarsnota is in ieder geval veel extra geld vrijgemaakt om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Voor militaire steun is dit jaar 1 miljard extra beschikbaar. En voor 2025 is alvast 3 miljard euro opzijgezet, maakte demissionair premier Mark Rutte vrijdag bekend.

Eerder lekte al uit dat het demissionaire kabinet wil regelen dat Nederland de komende drie jaar voldoet aan de zogeheten NAVO-norm. De leden van het militaire bondgenootschap hebben onderling de afspraak jaarlijks minstens 2 procent van de omvang van hun economie te besteden aan defensie. Nederland voldoet daar al jaren niet aan.