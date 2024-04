Wilders is niet te spreken over extra uitgaven voor asiel

PVV-leider Geert Wilders is niet te spreken over het bericht dat het kabinet ruim een miljard euro extra uittrekt voor de opvang van asielzoekers in 2024 en 2025. “Dat is eigenlijk wel een beetje over het graf heen regeren”, vindt Wilders over de miljarden die het demissionaire kabinet extra uitgeeft in de voorjaarsnota, de tussentijdse bijstelling van de begroting. “Daar moeten we wel een stevig robbertje over vechten.”

Dat de extra uitgaven in de voorjaarsnota samenvallen met de onderhandelingen is “natuurlijk vrij pikant”, zegt de PVV-leider. Aan de formatietafel wil hij samen met VVD, NSC en BBB bespreken of de onderhandelaars het eens zijn met de financiële keuzes die het demissionaire kabinet heeft gemaakt of niet.

Maar daarvoor wil Wilders eerst de inhoud van de voorjaarsnota afwachten, die de Tweede Kamer maandag ontvangt. De PVV-leider was op het moment dat hij journalisten erover sprak alleen bekend met de mediaberichten hierover. Later wordt de inhoud besproken in de Tweede Kamer. “Zoals altijd: constructief, maar ook heel kritisch, afhankelijk van wat er precies in staat”, zegt Wilders over de houding die hij dan aan gaat nemen.

“Dit kabinet heeft een bijzondere manier van regeren. Als ook maar de helft klopt van wat er in de media staat, dan hebben ze best wel wat dingen verbouwd”, zegt Pieter Omtzigt voor aanvang van de onderhandelingen, als de voorjaarsnota nog niet is gepubliceerd. De NSC-leider wil de stukken eerst “rustig bekijken” voor hij deze van meer commentaar voorziet.