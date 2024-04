Horecagelegenheid Diemen twee nachten op rij doelwit explosie

Een horecagelegenheid in Diemen is twee nachten op rij doelwit geweest van een explosie, meldt de politie maandag. In de nacht van zaterdag op zondag vond er rond 00.45 uur een explosie plaats voor het pand aan het Gruttoplein. In de nacht van zondag op maandag was er rond 02.30 uur een explosie, waarna ook brand uitbrak.

Beide nachten was er niemand in het pand aanwezig en vielen geen gewonden. AT5 meldt dat afgelopen nacht een jerrycan is gevonden voor het pand, waarin vermoedelijk brandbare vloeistof zat. De stadszender meldt ook dat een deel van de gevel zwartgeblakerd is en dat een ruit is gesprongen.

De politie onderzoekt het verband tussen de incidenten. Ze zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden.