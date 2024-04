Wilders vroeg schorsing in ‘stevig’ asielgesprek aan formatietafel

PVV-leider Geert Wilders heeft tijdens een “stevig” gesprek aan de formatietafel een schorsing gevraagd. Dat had vooral met de onderhandelingen over asiel en migratie te maken, zeggen informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf. Berichten dat de PVV-voorman boos is weggelopen, spreken zij tegen. “Hij heeft een schorsing aangevraagd en heeft het pand op ordentelijke wijze verlaten.”

Dat het gesprek is onderbroken betekent volgens de informateurs niet dat de onderhandelingen zijn vastgelopen. “We gaan met alle vertrouwen morgenochtend om half tien verder”, aldus Van Zwol. Dijkgraaf: “Je moet af en toe eens even je knopen tellen. Dat hoort helemaal bij het onderhandelingsproces.”

Het was de eerste keer dat PVV, VVD, NSC en BBB weer met zijn vieren aanschoven bij de informateurs sinds een extra ingelast overleg op woensdagavond. Op dat moment zou de informatie volgens mediaberichten uiterst stroef verlopen, hoewel de informateurs direct aangaven dat beeld niet te herkennen.

Wel is het logisch dat “gegeven de financiën van dit land” en het voor veel partijen belangrijke asieldossier de onderhandelingen over deze thema’s “pittige discussies” opleverden. Partijen verschillen erin en dan op een gegeven moment kom je op het punt dat je denkt van: jongens, kom je nu nog verder?” schetst Dijkgraaf over de gesprekken van maandag.

Ze denken de dag erna wel weer goed door te kunnen, temeer omdat zowel de onderhandelende partijen als de informateurs zullen terugkomen met meer huiswerk. Van Zwol: “Een formatie slaagt niet alleen door te vergaderen. Maar die slaagt ook door even tijd te nemen om na te denken.”