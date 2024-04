Feitencampagne moet jongeren afhouden van vapen

Met een brede mediacampagne bindt een groep artsen de strijd aan met de elektronische sigaret (vape) en de schadelijkheid ervan voor jongeren. Met feitelijke voorlichting wil het collectief Artsen Slaan Alarm ouders en verzorgers wijzen op de gevaren van het vapen.

De artsen delen vier feiten over vapen, die volgens hen nog niet bekend genoeg zijn. Zo komt er uit veel vapes meer giftige en verslavende nicotine dan uit een heel pakje sigaretten. Nicotine verstoort de ontwikkeling van hersenen en dat is onherstelbaar. De stof vergroot ook de kans op verschillende psychische problemen en vapende jongeren stappen drie keer zo snel over op sigaretten, aldus de dokters. “De tabaksindustrie vertelt dit niet, wij artsen daarom wel”, is hun motto.

Ze zeggen dat maar liefst een op de vijf jongeren in het afgelopen jaar weleens een vape heeft gebruikt. “Er zijn zelfs al basisschoolkinderen die beginnen met vapen.”

De campagne is te zien en te horen op tv, op de radio, op social media, in de krant en op straat.