Nog even zware windstoten in Zeeland en Zuid-Holland

In het zuidwestelijk kustgebied komen in de eerste helft van dinsdagochtend zware windstoten voor. Het KNMI waarschuwt dat vooral fietsers, zowel geladen als lege vrachtwagens en auto’s met caravan of aanhanger er last van kunnen hebben. De zware windstoten hebben een sterkte van 75 tot maximaal 90 kilometer per uur.

Het gaat om de kustgebieden van Zeeland en Zuid-Holland. Verder landinwaarts staat er minder wind. In de loop van de ochtend neemt de wind af en verdwijnen de zware windstoten geleidelijk.