Hof begint aan hoger beroep Almelose kruisboogschutter 

Het gerechtshof in Arnhem begint dinsdag aan het hoger beroep in de zaak tegen de Almelose kruisboogschutter Kenzo K. (31). Hij staat terecht voor het doodsteken van twee vrouwen en twee moordpogingen met een kruisboog. De rechtbank in Almelo legde hem alleen tbs met dwangverpleging op. Het Openbaar Ministerie had naast de tbs 22 jaar cel geëist en ging tegen de uitspraak in beroep.

K. stak op 17 september 2021 twee vrouwen neer in zijn flat aan de M. Th. Steynstraat in Almelo met meerdere messteken. De dodelijke slachtoffers van het bloedbad waren zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht. Daarna heeft hij vanaf zijn eigen balkon gericht met een kruisboog geschoten, op een politieagent en een verpleegkundige. Toen K. zijn kruisboog richtte op een lid van de Dienst Speciale Interventies (DSI), schakelde die hem uit met een schot in de borst.

De 33-jarige verpleegkundige die de onderbuurvrouw verzorgde, wist via een balkon te ontkomen. Hangend aan de reling belde ze met 112, terwijl binnen de steekpartij gaande was. Ze viel van tweehoog en lag zwaargewond op de grond toen K. een pijl op haar afschoot.

De rechtbank in Almelo oordeelde dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was door een langdurige psychose. Hij kon daardoor niet nadenken over de gevolgen. Maar volgens het OM is de psychose veroorzaakt door het drugsgebruik van K. en is de psychose daardoor aan hemzelf te wijten. In zijn haren zijn na zijn arrestatie lsd-sporen gevonden.

Het hof trekt vier zittingsdagen uit voor het hoger beroep. Dinsdag 23 april komt het OM met de strafeis.