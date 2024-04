Hoge Raad doet uitspraak in zaak uitvoerders moord Derk Wiersum

De Hoge Raad doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen de twee mannen die verdacht worden van het doodschieten van advocaat Derk Wiersum. De advocaat werd in september 2019 voor zijn huis in Amsterdam vermoord. De twee uitvoerders zijn door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot dertig jaar cel.

Wiersum (44) was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Taghi en twee medeverdachten zijn eind februari veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, het hoger beroep in het omvangrijke proces is vorige week begonnen.

Moreno B. en Giërmo B. (geen familie) zijn in februari vorig jaar veroordeeld voor het voorbereiden en uitvoeren van de moord. Het Openbaar Ministerie had een levenslange gevangenisstraf tegen hen geëist.

Aan het misdrijf gingen wekenlang voorverkenningen vooraf. Met gestolen auto’s zouden de mannen vaak door de woonbuurt van Wiersum zijn gereden. Op de dag van de moord heeft een van hen opgetreden als schutter en de ander als bestuurder van de vluchtauto, oordeelde het hof. De advocaat werd neergeschoten toen hij even na 07.30 uur naar zijn werk wilde gaan.

Beide mannen ontkennen iets met de moord te maken te hebben, zij gingen in cassatie tegen de uitspraak. De procureur-generaal adviseerde eerder de Hoge Raad om de veroordelingen in stand te laten. Het staat de Hoge Raad vrij om dit advies al dan niet te volgen.