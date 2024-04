Hoge Raad: veroordeling moordenaars advocaat Wiersum definitief

De veroordeling van de twee mannen die advocaat Derk Wiersum hebben vermoord, is definitief. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. Het Amsterdamse gerechtshof veroordeelde Moreno B. (35) en Giërmo B. (40, geen familie) vorig jaar tot dertig jaar gevangenisstraf.

De 44-jarige Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten, toen hij ’s morgens naar zijn werk wilde gaan. De moord leidde tot een schokgolf.

Wiersum was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. De twee veroordeelden hebben altijd ontkend.

Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, zowel bij de rechtbank als – in hoger beroep – bij het gerechtshof. Evenals de rechtbank kwam het hof tot oplegging van de maximale tijdelijke gevangenisstraf, dertig jaar.

De advocaten van het tweetal tekenden bij de Hoge Raad beroep in cassatie aan. Zij hebben in die procedure onder meer bezwaren aangevoerd tegen het door het hof gebruikte bewijs. Ook waren zij het er niet mee eens dat het hof het feit dat het slachtoffer advocaat was als strafverzwarend element heeft meegewogen. De raad heeft alle klachten verworpen.

In februari adviseerde de procureur-generaal bij de Hoge Raad de veroordeling van het duo in stand te laten. De raad heeft dat advies overgenomen.

Ridouan Taghi is eerder dit jaar door de rechtbank in het Marengoproces veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zijn zaak loopt inmiddels in hoger beroep.

Algemeen wordt aangenomen dat de moord op Wiersum het gevolg is geweest van zijn bijstand aan kroongetuige B., die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het bewijs tegen Taghi en een aantal medeverdachten in Marengo. In februari 2018 werd B.’s broer doodgeschoten. In juli 2021 werd Peter R. de Vries vermoord; hij trad op als vertrouwenspersoon van B.