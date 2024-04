Meerdere warmterecords gebroken in eerste helft lente

In de eerste helft van de lente zijn meerdere warmterecords gebroken. Van 1 maart tot en met 15 april werd een gemiddelde temperatuur van 10,3 graden gemeten, meldt Weeronline. Sinds het begin van de metingen was het nog niet zo zacht in die periode. Gemiddeld is het in de eerste helft van de lente 7,2 graden.

Verder zijn er drie datum-warmterecords verbroken. Dat was op 3 maart met 15,9 graden, op 14 maart met 17,8 graden en op 6 april met 23,1 graden, wat ook direct de eerste officiële warme dag van het jaar was. In 2024 zijn al vijf datum-warmterecords verbroken. Ook heeft het dit seizoen in De Bilt nog niet gevroren, terwijl er normaal gesproken elf avonden nachtvorst voorkomt in de eerste helft van de lente. Er is wel een kans dat het komende week ’s nachts een keer licht vriest.

Toch was het de afgelopen maanden minder zonnig dan normaal. Maart telt gemiddeld 150 uur zon, maar dit jaar waren er maar 126 zonuren die maand. Ook het weerbeeld in de eerste helft van april was iets somberder; tot nu toe waren er 79 zonuren tegenover 93 normaal.