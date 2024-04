Gelderland steekt 17 miljoen in verbeteren leefbaarheid dorpen

De provincie Gelderland trekt 17 miljoen euro uit om de komende vier jaar tientallen zogenoemde dorpen- en wijkendeals te sluiten. Doel is de leefbaarheid in Gelderse dorpen en wijken te vergroten.

Met name dorpen hebben volgens de provincie te maken met vergrijzing, jongeren die wegtrekken en daarmee samenhangend verdwijnende voorzieningen. Verantwoordelijk gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: “‘Als de basisschool sluit, wordt het stil’, horen we vaak. Met de dorpendeals willen we de dorpen en wijken levendig houden en zorgen dat mensen elkaar blijven ontmoeten.”

Tot dusver werden volgens de provincie zeventien deals gesloten. Zo verdween in het dorp Bergharen bij Wijchen de supermarkt. Vrijwilligers zetten zich in om in het leegstaande gebouw toch weer een buurtsuper onder te brengen. In Lathum, nabij Arnhem, werd in het kader van de dorpendeal een leegstaande basisschool omgebouwd tot dorpshuis.

Bewoners kunnen hun plan uitwerken en samen met hun gemeente indienen bij de provincie. Per plan verstrekt Gelderland een subsidie van maximaal 400.000 euro. In totaal wil Gelderland 100 deals sluiten, dus er is nog plek voor 83 initiatieven. De provincie wil voor elk van de 51 Gelderse gemeenten minimaal één deal.