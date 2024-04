Rode Kruis: 450.000 mensen in Nederland in ‘verborgen voedselnood’

Naar schatting zitten meer dan 450.000 mensen in Nederland in “verborgen voedselnood”, meldt het Rode Kruis op basis van een onderzoek van Ipsos I&O. Deze groep eet niet voldoende of niet voldoende gevarieerd voedsel en krijgt geen voedselhulp, terwijl ze deze wel zouden willen. Volgens de hulporganisatie is de meest genoemde reden voor het ervaren van voedselnood dat mensen niet genoeg geld hebben.

Het aantal van 450.000 mensen is een ruwe schatting, zegt het Rode Kruis. Zo zijn mensen zonder adres, onder wie dakloze mensen en mensen zonder verblijfspapieren, niet meegenomen in het onderzoek. Voedselnood komt voor bij alle leeftijden, maar relatief gezien vaker bij alleenstaanden of ouders met kinderen, blijkt uit het onderzoek. “Bijna 1 op de 5 mensen woonachtig in een grote stad eet te weinig of te weinig gevarieerd”, zo meldt het Rode Kruis.

Volgens de organisatie krijgt niet iedereen in Nederland die in voedselnood is hulp, omdat deze groep zich bijvoorbeeld schaamt om hulp te vragen. “Ook weet niet iedereen de weg naar hulp goed te vinden en denkt een deel geen recht te hebben op voedselhulp.”

Algemeen directeur van het Rode Kruis, Harm Goossens, noemt het aantal mensen dat niet genoeg geld heeft voor eten in ons land niet zomaar een cijfer. “Dit is een stille ramp. Het gaat over mensen die zo weinig geld overhouden voor boodschappen en daardoor ’s avonds enkel wat limonade drinken. Over mensen die zelf maaltijden overslaan, zodat hun kinderen wel te eten hebben.”

Drie jaar geleden was het percentage Nederlanders in voedselnood hetzelfde. Toen liet het Rode Kruis ook onderzoek uitvoeren. “Ondanks de maatregelen die zijn genomen door de overheid, is er dus niets veranderd”, zegt Goossens. “Het is de taak van de overheid om voor een structurele oplossing te zorgen.” Eerder opende het Rode Kruis al Giro 5125 om geld in te zamelen voor de stijgende voedselnood.