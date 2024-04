Opnieuw tientallen vluchten geannuleerd om onstuimig weer

Vanwege onstuimig weer worden dinsdagochtend opnieuw tientallen vluchten geannuleerd. Dat meldt een woordvoerster van Schiphol. Naar verwachting heeft de luchthaven zeker tot het middaguur last van vertragingen en uitval. Om hoeveel vluchten het precies gaat weet de woordvoerster niet.

Maandag werden op de luchthaven ook al tientallen vluchten geannuleerd om zware windstoten. Bovendien had het vluchtverkeer in heel Nederland in de nacht van maandag op dinsdag te maken met een storing aan het luchtverkeersleidingssysteem.

De storing ontstond maandagavond rond 23.00 uur en was rond 01.30 uur verholpen. Volgens de woordvoerster van Schiphol is als gevolg van de storing een onbekend aantal passagiers op de luchthaven gestrand.