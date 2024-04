Tussen 1500 en 2000 passagiers getroffen door perikelen Schiphol

De combinatie van een storing in het luchtverkeersleidingssysteem en onstuimig weer heeft maandagavond en -nacht op Schiphol tussen de 1500 en 2000 passagiers getroffen. Zij moesten de nacht doorbrengen op de luchthaven of in een hotel, zegt een woordvoerster van Schiphol. In totaal zijn tot dinsdagochtend 76 vluchten geannuleerd.

De verwachting is dat de achterstand snel kan worden weggewerkt. Er worden dinsdagochtend weer meer start- en landingsbanen in gebruik genomen. Vluchten worden alsnog uitgevoerd of de passagiers worden omgeboekt naar een andere vlucht.

Of reizigers aanspraak kunnen maken op compensatie is een zaak van de luchtvaartmaatschappijen, aldus de Schiphol-woordvoerster.

Over de oorzaak van de storing in het luchtverkeersleidingssysteem is nog niets bekend, het onderzoek loopt nog, zegt een woordvoerster van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).