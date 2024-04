Advocaat Inez Weski schrijft boek over onder meer haar arrestatie

Advocaat Inez Weski heeft een boek geschreven over onder meer haar arrestatie vorig jaar. Het boek heet Het geluid van de stilte en verschijnt vrijdag. “Haar boek gaat over hoe de geheimhoudingsplicht van een advocaat werkt en welke consequenties daaraan zijn verbonden”, meldt Uitgeverij Lux. In het 280 pagina’s tellende boek beschrijft Weski haar detentie en “de traumatische maar soms ook absurde gebeurtenissen die volgden”.

Weski werd op 21 april vorig jaar gearresteerd en zat enkele weken vast. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen, en het schenden van geheimen. Weski zou informatie van haar cliënt Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Inmiddels is ze – na 45 jaar – niet meer werkzaam als advocaat.