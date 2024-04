Vorig jaar honderd geweldsincidenten tegen medewerkers Arriva

Arriva registreerde vorig jaar zo’n honderd gevallen van verbaal of fysiek geweld tegen medewerkers in treinen, laat de regionale vervoerder desgevraagd weten. Komende zaterdagavond zetten meerdere vervoerders hun voertuigen drie minuten stil om aandacht te vragen voor mishandeling van medewerkers.

Directe aanleiding voor de actie is de mishandeling van een NS-conducteur en een machinist afgelopen weekend. De NS registreerde vorig jaar 1042 geweldsincidenten tegen medewerkers. Bij Arriva ligt het absolute aantal incidenten in dezelfde categorie dus een stuk lager.

Arriva rijdt op een kleiner deel van het spoornetwerk dan de NS. Volgens een NS-woordvoerder speelt daarnaast mee dat de nationale treinvervoerder personeel op een andere manier inzet. Zo heeft de NS in elke trein een conducteur. Arriva werkt met stewards, die niet met elke trein meegaan. Ook is de NS verantwoordelijk voor de veiligheid op alle stations in Nederland, ook op die waar alleen Arriva-treinen langskomen. Zo komt NS-personeel volgens de woordvoerder dus vaker in contact met reizigers en dat betekent meer risico’s op incidenten.

De mishandelingscijfers nemen al jaren toe bij zowel de NS als Arriva. Volgens een woordvoerster van de regionale vervoerder, die onder meer in Limburg, Gelderland en Friesland met treinen en bussen rijdt, komt dit doordat de samenleving verhardt. In vroegere tijden genoten conducteurs, maar ook bijvoorbeeld politieagenten en zorgpersoneel, volgens haar vanzelfsprekend respect. Nu is er meer weerstand tegen gezag, legt ze uit.

Het niet hebben van een vervoersbewijs leidt vaak tot escalatie, zegt ze. Arriva ziet een toename van problemen met onder meer mensen die geen ticket hebben omdat ze dat niet kunnen betalen, mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats en verwarde personen. Om overlast van bepaalde groepen tegen te gaan zette Arriva eerder op specifieke locaties medewerkers in die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid in treinen en op perrons. Inmiddels geven deze medewerkers overal waar de vervoerder rijdt ondersteuning.