Eerste openbare zitting verdachte dubbele moord Weiteveen

De rechtbank in Assen houdt woensdag een eerste openbare zitting in de zaak tegen de 50-jarige Richard K., verdacht van de dubbele moord in het Drentse Weiteveen op 16 januari. Volgens zijn advocaat Justus Reisinger zal K. in de rechtszaal verschijnen. De man werkt volledig mee aan het onderzoek, aldus de raadsman. De moorden veroorzaakten een schokgolf.

De slachtoffers woonden pas een jaar in Weiteveen, na een verhuizing uit Velsen-Zuid. Zij zouden hun Drentse huis van K. hebben gekocht, waarna gebreken aan het licht zouden zijn gekomen. Hierover zou een langdurig en soms hooglopend conflict zijn ontstaan. Het gaat om het ouderlijk huis van K. Volgens het Openbaar Ministerie hebben “beide partijen het laatste jaar meerdere meldingen en enkele aangiften gedaan van in hun ogen overlast gevend of strafbaar gedrag door de ander”.

K. zou op de bewuste ochtend eerst de 44-jarige Ineke Mussche in haar auto hebben doodgeschoten, op de Bargerweg, waaraan het huis is gelegen. Vervolgens is hij naar het huis gegaan, waar hij met veel geweld haar partner Przemyslaw (Sam) Czerniawski (38) van het leven zou hebben beroofd. Een van de twee kinderen van de slachtoffers zou daarvan in elk geval gedeeltelijk getuige zijn geweest.

Volgens de aanklacht heeft K. een revolver en een geweer gebruikt. Czerniawski zou niet alleen zijn beschoten, maar ook met het geweer op zijn hoofd zijn geslagen. K. zou de man daarnaast met een mes in zijn rug en hoofd hebben gestoken. Het OM spreekt van “excessief geweld”.

Het OM vermoedt dat K. een vooropgezet plan heeft gehad en dat er dus sprake is van moord. De man werd kort na het dodelijke geweld opgepakt in de buurt van de woning van de slachtoffers. Daarvoor streamde hij op Facebook een video, waarin hij het nodige zegt over de gebeurtenissen en de aanloop daarvan.

In januari beval de rechter-commissaris al een gedragskundige observatie van K. in het Pieter Baan Centrum. Deze moet volgens advocaat Reisinger nog beginnen.