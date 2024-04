Erasmusbrug wekenlang in avond en nacht dicht voor onderhoud

De Erasmusbrug in Rotterdam is tussen 17 april en 8 mei dagelijks tussen 20.00 en 05.00 uur dicht voor alle verkeer, ook voor voetgangers en fietsers. De maatregel is volgens de gemeente nodig om een veilige plek te bouwen voor de schilders van het pyloon, het staande en meest zichtbare deel van de brug. Het onderhoudswerk aan de Erasmusbrug, dat in februari is gestart, gaat naar verwachting heel 2024 duren.

Het onderhoud wordt verspreid over het jaar. Het zwaartepunt van het schilderwerk ligt tijdens de zomer. Na de marathon van Rotterdam zijn de voorbereidingen voor het schilderen van het pyloon begonnen. De oorspronkelijke lichtblauwe kleur van de brug blijft behouden.

Eind februari is gestart met het opbouwen van een hangsteiger op de noordoever. Die wordt gebruikt om de onderkant van de brug te schilderen. Deze fase van het project zal naar verwachting duren tot eind april of begin mei, afhankelijk van de omstandigheden.

In juli en augustus zal de brug ook meerdere nachten afgesloten zijn, de exacte data zijn nog niet bekend. Deze afsluitingen zijn nodig om het veiligheidsdek na het schilderen weer af te breken.

Tijdens het onderhoud blijft de brug grotendeels toegankelijk en bruikbaar. Veiligheid is wat betreft de gemeente de hoogste prioriteit. Daarom worden er maatregelen genomen zoals wegversmallingen en, indien noodzakelijk, nachtafsluitingen. De gemeente hoopt zo dat de overlast tot een minimum beperkt zal blijven.

De Erasmusbrug is een van de belangrijkste noord-zuidverbindingen van de stad. Dagelijks gaan er duizenden voertuigen, fietsers en voetgangers over de oeververbinding.