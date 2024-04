FNV: minister moet ingrijpen na censuur door bestuur TU Delft

FNV vindt dat onderwijsminister Robbert Dijkgraaf moet ingrijpen bij de TU Delft “nu de sociale veiligheid niet langer te garanderen is”, aldus de vakbond in een verklaring. Volgens FNV “rommelt het aan alle kanten” bij de universiteit, nu het bestuur daar “censuur toepast om een kritisch artikel over sociale veiligheid en zwijgplicht in het eigen universiteitsblad Delta onder het tapijt te vegen”, zo staat te lezen.

Dinsdag liet de TU Delft weten spijt te hebben van een juridische actie tegen Delta. Dat zag zich maandag genoodzaakt een stuk van de eigen site te halen, nadat onder meer de juridische afdeling van de universiteit had gedreigd met gerechtelijke stappen. “Dat had niet mogen gebeuren”, zei een woordvoerster van de onderwijsinstelling later. Bestuursvoorzitter Tim van der Hagen bood zijn excuses aan.

FNV-bestuurder Bernard Koekoek noemt de gang van zaken “een onacceptabele manier van omgaan met kritiek én met je medewerkers”. Volgens hem kan het bestuur “niet wegkomen met een eenvoudig excuus”. De vakbond vraagt minister Dijkgraaf het gesprek aan te gaan met het bestuur “zodat journalistieke vrijheid beschermd wordt en sociale veiligheid gegarandeerd” op de TU Delft.

Bij de TU is al een tijdje onrust. Recent stelde de Inspectie van het Onderwijs dat de TU Delft te weinig deed aan sociale veiligheid van haar medewerkers. Het college van bestuur van de TU Delft komt in mei met een ‘verbeterplan’.