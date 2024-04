Van der Burg is blij dat er geen kabinet-Wilders I komt

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vindt het een “uitstekende keuze” dat de onderhandelaars voor een nieuw kabinet hebben besloten dat er geen kabinet-Wilders I komt. Dat zei hij in een debat met de Tweede Kamer over het asielbeleid. Hij wordt geen minister voor migratie als er kabinet komt van PVV, VVD, NSC en BBB, zei hij verder.

De fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB hebben met elkaar afgesproken dat zij in de Kamer blijven, en niet in een kabinet van deze vier partijen gaan zitten. Dat werd duidelijk duidelijk bij de presentatie van het eindverslag van oud-informateur Kim Putters op 13 maart.

PVV-leider Geert Wilders reageerde aanvankelijk redelijk mild op het feit dat hij geen premier wordt, als het de vier partijen lukt om samen een kabinet te vormen. Het landsbelang gaat voor zijn eigen belang, benadrukte hij onder meer op sociale media. Een dag later zei hij het staatsrechtelijk onjuist en ondemocratisch te vinden dat hij geen premier wordt.

De afgelopen dagen heeft hij meerdere keren gezegd daar toch vreselijk van te balen en het oneerlijk te vinden. De PVV van Wilders was de grote winnaar van de verkiezingen en is met 37 zetels de grootste fractie in de Tweede Kamer.