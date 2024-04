Groningse gedeputeerde: geweldig dat Groningenveld dichtgaat

Gedeputeerde Susan Top (Mijnbouw) noemt het “geweldig nieuws” dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die regelt dat het Groningengasveld definitief dichtgaat. “Tot op het laatste moment was het spannend. Het bleef eerst zien, dan geloven.”

Top woonde de stemming bij. “Ik ben heel blij dat ik erbij ben gebleven, het was een heel bijzonder moment. De Eerste Kamer heeft ook met een grote meerderheid voor gestemd, dat was redelijk overweldigend.” Volgens de Groningse ‘gasgedeputeerde’ was het om het vertrouwen van de Groningers te herstellen een echte randvoorwaarde dat de wet er doorkwam. “Als dit niet was gebeurd, dan zou je nog steeds dweilen met de kraan open. Nu kunnen we eraan gaan werken om dit nare hoofdstuk af te sluiten.”

Overigens betekent de definitieve sluiting van het Groningenveld niet dat “het nu klaar is in Groningen”, aldus Top. “Er begint nu weer een nieuwe fase in dit nachtmerrieproces, een fase van opbouwen. Maar we kunnen nu letterlijk weer op vaste grond gaan bouwen.”