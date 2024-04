Premier Rutte vindt president Poetin geen sterke man

Premier Mark Rutte vindt de Russische president Vladimir Poetin geen “sterke man”, zei hij in een debat in de Tweede Kamer toen het ging over volhardendheid van Poetin in de oorlog in Oekraïne. “Overschat nou niet Poetin mentaal. Ik heb met de man heel veel gesproken. Dat is geen sterke man, dat is geen sterke vent.”

Volgens Rutte is Poetin “niet iemand waar we nou als persoon vreselijk bang voor moeten zijn. Alleen hij heeft natuurlijk de middelen die Rusland hem biedt om dit te doen, maar het is als persoon geen sterke persoonlijkheid. Echt niet, dat kan ik u verzekeren”, verklaarde de demissionaire premier.

Ook van de BRICS is Rutte niet onder de indruk, maakte hij duidelijk. Deze groep werd oorspronkelijk gevormd door Brazilië, Rusland, India, China en later Zuid-Afrika. Ze willen een tegenwicht zijn voor de G7 van belangrijke westerse industrielanden. Het is volgens Rutte een “heel onbeduidend, rommelig clubje. Neem dat nou niet te serieus”, zei hij.

“Daar zitten India en China in, dus wat kan dat nou ooit worden”, was het oordeel van Rutte, vermoedelijk verwijzend naar de rivaliteit tussen Beijing en New Delhi. Inmiddels hebben zich tien landen bij het samenwerkingsverband aangesloten. Dit jaar traden Egypte, Ethiopië, Iran, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten toe tot de BRICS.