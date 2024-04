Meer Europeanen van plan te stemmen in Europese verkiezingen

Meer inwoners van de Europese Unie zeggen de komende Europese verkiezingen te gaan stemmen dan ze zich vorige keer voornamen. Ook meer Nederlanders denken ditmaal naar de stembus te gaan. De prille groei van de opkomst, na jaren kommer en kwel, zou in juni kunnen doorzetten, suggereert een peiling van het Europees Parlement.

De opkomst is steevast in veel EU-landen een kopzorg bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het aantal mensen dat de moeite neemt om te komen stemmen, daalde decennialang. Tot de verkiezingen van vijf jaar geleden, toen de opkomst plotseling weer flink hoger uitviel. Meer dan de helft van de kiesgerechtigden bracht een stem uit. Nederland schommelde daarvoor wat rond de 37 procent, maar haalde ook ineens 41,8 procent.

Dat kan weleens een vervolg krijgen, denken onderzoekers van het Europees Parlement. Van de ondervraagde Europeanen die in juni mogen stemmen zegt 71 procent dat waarschijnlijk te zullen doen. Vijf jaar geleden was dat 61 procent. Van de Nederlanders is 86 procent dat van plan, 2 procent meer dan in 2019. En dat terwijl ze nog geen benul hebben wanneer die verkiezingen dan plaatsvinden. Van de ondervraagde Nederlanders heeft 55 procent geen flauw idee of het helemaal mis.

Nederlanders zijn het EU-lidmaatschap sinds afgelopen oktober nog een stuk meer gaan waarderen (80 procent). Weerzin tegen de EU is nu vooral iets van rechtse kiezers, waar dat voorheen vaker bij links voorkwam. Toch liet ook de PVV haar streven naar een ‘nexit’ onlangs los.

Kiezers lijken zich niet van het Europees Parlement af te keren door corruptieschandaal ‘Qatargate’, constateert de woordvoerder van voorzitter Roberta Metsola opgelucht. De verdenkingen van de omkoping van Europarlementariërs door landen als Qatar en Marokko kwamen anderhalf jaar geleden aan het licht. Maar de misstanden bleken uitzondering en geen regel en zijn kordaat aangepakt, zegt de woordvoerder.

De oorlog in Oekraïne lijkt de verkiezingen te kleuren. Defensie en veiligheid zijn voor Nederlanders het belangrijkste verkiezingsonderwerp, valt uit de peiling op te maken. Daarna volgen migratie en klimaat. Over alle drie die kwesties maken Nederlandse ondervraagden zich veel vaker druk dan mede-Europeanen, al staan ze ook bij hen in de top. Armoede en sociale uitsluiting lijken Nederlanders een stuk minder bezig te houden dan gemiddeld.