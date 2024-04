FIOD onderzoekt weer massale toeslagenfraude vanuit Bulgarije

De fiscale opsporingsdienst FIOD doet opnieuw onderzoek naar georganiseerde fraude met toeslagen vanuit Bulgarije. De dienst Toeslagen heeft van buitenaf meerdere tips gekregen over mensen die zich ten onrechte inschrijven op een Nederlands adres en toeslagen aanvragen. Er zijn 2000 verschillende burgerservicenummers bij betrokken.

Dat staat in een brief die staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het NRC was de eerste die de passage opmerkte. In 2013 kwam ook al aan het licht dat een Bulgaarse bende op deze wijze op grote schaal had gefraudeerd met toeslagen. Deze nieuwe zaak lijkt een herhaling daarvan.

De publieke verontwaardiging over wat wel de ‘Bulgarenfraude’ wordt genoemd, zou volgens sommigen sterk hebben bijgedragen aan de fraudejacht waarbij tienduizenden gezinnen ten onrechte werden beschuldigd en hoge terugvorderingen kregen. Het herstel van dit toeslagenschandaal is nog altijd een hoofdpijndossier voor De Vries.

De nasleep van het toeslagenschandaal maakt het ook moeilijk voor de dienst Toeslagen om dit soort fraude voor te zijn, schrijft De Vries. Bij medewerkers leeft “veel angst om opnieuw fouten te maken”. De waarschuwingssystemen die er waren om aanvragen te identificeren waar mogelijk iets mis mee is, zijn bovendien uitgeschakeld, omdat ze niet voldeden aan wet- en regelgeving.