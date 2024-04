Nog een verdachte aangehouden voor explosies in Schoonoord

Een 28-jarige man uit Rotterdam is aangehouden omdat hij mogelijk een rol heeft gespeeld bij in ieder geval een van de twee explosies bij een woning in Schoonoord, meldt de politie woensdag. Drie andere verdachten in de zaak werden eerder al aangehouden.

De eerste ontploffing bij de woning aan de Brugstraat in het Drentse dorp vond op 13 maart plaats. Bij de explosie de dag erna ontstond ook brand. Na het tweede incident werden twee vrouwen van 23 jaar uit Barendrecht en Amsterdam en een 17-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden.

De Rotterdammer die als vierde verdachte is aangehouden, wordt verhoord. De politie meldt meer aanhoudingen niet uit te sluiten. Ook wordt onderzocht of er een verband is met explosies in het Friese Oosterend en elders in het land.