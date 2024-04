Kamer verafschuwt aanval op conducteur, wil meer actie kabinet

De Tweede Kamer heeft tijdens een debat haar afschuw uitgesproken over de mishandeling van een NS-conducteur afgelopen zaterdagavond. De vrouw werd door een groep jongeren geschopt en van een trap geduwd. Partijen willen dat het kabinet met meer plannen tegen geweld in het ov komt, en eerder genomen maatregelen sneller uitvoert.

De PVV vindt de aanval “compleet onacceptabel” en vindt “het tijd dat door de regering keihard wordt ingegrepen”. De partij wil onder meer dat conducteurs dezelfde bevoegdheden als boa’s krijgen, zoals het uitschrijven van een proces-verbaal. Ook wil de PVV dat alle conducteurs worden uitgerust met een bodycam.

“Voor veel medewerkers in het ov is de maat vol, en dat is heel begrijpelijk”, aldus Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA). Vorig jaar waren er 1042 gevallen van geweld tegen medewerkers van de NS, 8 procent meer dan het jaar daarvoor. “Ondanks dat de Kamer en kabinet het erover eens zijn dat het geweld moet stoppen, lukt het niet om voldoende maatregelen te nemen.” De VVD noemt de aanval “een triest dieptepunt” en wil dat daders altijd een gevangenisstraf krijgen.