Vergroeningsadviseur: hogere CO2-heffing schrikt bedrijven af

Het plan om de CO2-heffing voor grote vervuilende bedrijven te verhogen, is onverstandig en kan bedrijven afschrikken om hier te investeren in verduurzaming. Die waarschuwing gaf voorzitter Carolien Gehrels van de Adviescommissie maatwerkafspraken woensdag aan Tweede Kamerleden. “Ik maak me daar veel zorgen over. Dit is niet het moment. Het helpt niet en schrikt bedrijven af”, zei Gehrels tijdens een gesprek in de Tweede Kamer. Ze ziet een risico dat bedrijven hun geld straks liever investeren in andere landen.

De commissie waarvan Gehrels voorzitter is, adviseert over de afspraken die de overheid met grote bedrijven wil maken om sneller te verduurzamen. Het gaat dan om industriebedrijven als Tata Steel, Shell en Yara. Het demissionaire kabinet wil de heffing op een deel van de CO2-uitstoot vanaf 2028 verder te verhogen, om bedrijven te dwingen tot een snellere vergroening.

Gehrels zegt dat de grote spelers waar het hier om gaat tijd nodig hebben om te veranderen. “De overheid moet niet steeds de spelregels veranderen. Anders gaan bedrijven elders investeren.” Volgens Gehrels, die eerder wethouder voor de PvdA was in Amsterdam, dreigt Nederland zo juist “kansen te missen” op snellere verduurzaming.

Topman Hans van den Berg van Tata Steel, ook aanwezig bij het gesprek, zei dat een hogere CO2-heffing een “negatief effect op het verdienvermogen” van de staalfabriek heeft. “En dat geld hebben we nodig voor de vergroening.”

Ook directeur Loek Radix van het Limburgse industriecomplex Chemelot was met waarschuwende woorden naar Den Haag gekomen. Hij ziet in de politiek “misvattingen die fataal kunnen zijn” voor grote bedrijven.