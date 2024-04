Weggezakte bouwkraan dreigt in Leusden op woningen te vallen

Een weggezakte bouwkraan van 25 meter hoog, dreigt in Leusden op woningen te vallen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kraan staat in de straat Waarden. Twintig woningen zijn ontruimd.

Een van de vier stempelpoten is in de grond gezakt. Daarbij is een water- en een gasleiding geraakt. Geprobeerd wordt de leidingen te dichten, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De veiligheidsregio heeft zelf niet het materieel om de bouwkraan weer recht te zetten. Daarom is een tweede bouwkraan van de aannemer die daar aan het werk is, onderweg naar de locatie. Die moet de scheve kraan weer rechttrekken.