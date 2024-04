Verhoging minimumloon strandt zoals verwacht in senaat

De wet die een verhoging van het minimumloon zou regelen, is zoals verwacht gestrand in de Eerste Kamer. Een meerderheid van de senaat, waaronder twee van de drie formerende partijen die in de Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn, stemde het plan weg.

De Eerste Kamer nam ook een voorstel aan om de lastenverhoging tegen te houden waarmee het verhogen van het minimumloon (en daaraan gekoppelde uitkeringen zoals de AOW) gefinancierd had moeten worden.

Naast BBB en VVD stemden SGP, CDA, JA21 en Forum voor Democratie tegen het voorstel. De PVV, die met BBB en VVD aan de formatietafel zit, steunde het plan wel, net als in de Tweede Kamer.