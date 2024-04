GBB ‘blij en opgelucht’ om sluiting gasveld, ook ‘bitterzoet’

De Groninger Bodem Beweging (GBB) is “blij en opgelucht” dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die regelt dat het Groningengasveld definitief dichtgaat. Al is het “natuurlijk bitterzoet”.

Nu de gaswinning echt stopt, is dat reden voor de GBB om vrijdag de vlag uit te hangen. Dan “staan we stil bij dit historische moment. Doe je mee? Hier hebben we gezamenlijk met veel Groningers jarenlang voor gestreden”, aldus de belangenbehartiger op X.

Decennialang werd gas gewonnen uit het Groningenveld, met aardbevingen tot gevolg. Hierdoor liepen veel huizen (ernstige) schade op.