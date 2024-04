Verzakte bouwkraan in Leusden weer gestabiliseerd

De bouwkraan die woensdagochtend in Leusden verzakte en op woningen dreigde te vallen, is weer gestabiliseerd. Daarmee is het gevaar voor de woningen in de straat Waarden geweken, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Wel komt er nog water en gas uit leidingen die bij het verzakken zijn geraakt.

Het kraanbedrijf heeft een tweede kraan laten komen. Die houdt het scheefgezakte apparaat nu stabiel. “Die kan niet meer omvallen”, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. De bedrijven Vitens en Stedin sluiten de toevoer in de water- en gasleidingen af. Daarna kan de scheve kraan worden weggehaald en de leidingen gerepareerd.

Een aannemer was volgens de veiligheidsregio bezig een veranda bij een woning te plaatsen. De bouwkraan van 25 meter hoog moest die over het huis tillen. Een van de poten zakte echter in de grond, waardoor de kraan op woningen dreigde te vallen. Uit voorzorg werden twintig huizen ontruimd. De woordvoerder van de veiligheidsregio verwacht dat bewoners in de loop van de middag weer naar huis kunnen.