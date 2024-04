Vijlbrief tekent vrijdag in Groningen wet over einde gaswinning

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) tekent vrijdag in de provincie Groningen symbolisch de wet over het definitief sluiten van het Groningenveld voor de gaswinning. Vijlbrief doet dat aan het begin van de middag in het dorp Kolham waar ongeveer 65 jaar geleden voor het eerst Gronings gas werd gevonden, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Dinsdag stemde een grote meerderheid van de Eerste Kamer voor de wet die regelt dat het Groningenveld definitief dichtgaat. De wet maakt officieel een einde aan tientallen jaren van gaswinning in Groningen. Die veroorzaakt aardbevingen en onveiligheid voor de inwoners van de provincie.

Bij het symbolisch tekenen van de wet in Kolham zijn Groningse bestuurders, maatschappelijke organisaties en bewoners aanwezig. De Groninger Bodem Beweging, die jarenlang heeft gestreden voor het dichtdraaien van de gaskraan, noemt het definitief stoppen met de gaswinning “een historisch besluit”. De organisatie roept de Groningers op hierbij vrijdag stil te staan door de Groningse vlag uit te hangen. “Doe mee en hang thuis ook de vlag uit!”