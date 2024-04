Zuid-Holland wijst bemiddeling in ‘impasse’ met Lansingerland af

De provincie Zuid-Holland heeft het voorstel van de gemeente Lansingerland afgewezen om een bemiddelaar in te schakelen voor de ‘impasse’ waarin de twee partijen zitten. Lansingerland wil duizenden woningen bouwen in een gebied, Bleizo-West, dat de provincie ziet als een mogelijke locatie voor windturbines. Zolang het onderzoek van Zuid-Holland naar de beste plek voor windenergie in Lansingerland loopt, kan de gemeente op drie potentiële locaties hiervoor niets doen.

Volgens de gemeente is onafhankelijke bemiddeling door het ministerie van Binnenlandse Zaken noodzakelijk. Eind vorig jaar verzocht Lansingerland de provincie hier al om. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Berend Potjer (energie, GroenLinks-PvdA) ziet op dit moment echter “geen meerwaarde” in bemiddeling.

“We moeten gewoon de feiten op een rijtje krijgen, daarom doen we nu onderzoek naar de mogelijke locaties voor windenergie”, zei Potjer woensdag in een commissievergadering over dit onderwerp. “We willen weten wat mogelijk is en wat niet. Uiteindelijk moet dat leiden tot een keuze waar we hopelijk met z’n allen achter staan.”