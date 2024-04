Almelose kruisboogschutter afwezig bij spreekrecht nabestaanden

Kenzo K. (31) uit Almelo, die in hoger beroep terechtstaat voor het doodsteken van twee vrouwen en twee moordpogingen met een kruisboog, is donderdag afwezig op de tweede zittingsdag van het hoger beroep. Op het programma staat het spreekrecht van de nabestaanden.

K. doodde op 17 september 2021 twee vrouwen in zijn flat in Almelo met meerdere messteken. Daarna heeft hij vanaf zijn eigen balkon gericht met een kruisboog geschoten, op een politieagent en een verpleegkundige.

Het hof in Arnhem werd een uur voor aanvang van de zitting geïnformeerd over de afwezigheid van de verdachte en reageerde “onaangenaam verrast”. Zijn advocaat Janbart Kalk gaf aan dat dit geen kwestie is van disrespect naar de rechters. Hij wees de rechters op het verloop van de eerste zittingsdag, afgelopen dinsdag. “U heeft ter zitting kunnen zien dat mijn cliënt een zeer kwetsbaar persoon is en psychotische verschijnselen vertoont. Hij is een ernstig zieke man.”

De advocaat is ook bang dat de nabestaanden K. opnieuw zullen uitmaken voor een monster, net als ze bij de rechtbank in Almelo deden. “Ik kan niet uitsluiten dat er tijdens het spreekrecht weer een stortvloed van verwensingen en al dan niet expliciete bedreigingen over cliënt worden uitgestort.” Hij wil zijn cliënt niet nog een keer blootstellen aan scheldpartijen, zei Kalk.