TUI past reisbeschrijvingen aan na kritiek op tekst over Suriname

TUI heeft enkele tientallen teksten bij reisbestemmingen met een koloniaal verleden aangepast. Een woordvoerder bevestigt berichtgeving hierover van NU.nl. TUI is na kritiek op een beschrijving van een rondreis door Suriname extra kritisch gaan kijken naar de teksten.

In de beschrijving van de rondreis door Suriname stond dat Nederlandse vakantiegangers in de schoenen konden stappen van “onze dappere voorouders”. Ook was te lezen: “Aan de Nederlandse invloeden ontkom je niet in Suriname. Onze koloniale voorouders stichtten er honderden plantages die het beeld van het Commewijnedistrict bepaalden”. Onder meer Kick Out Zwarte Piet (KOZP) reageerde verontwaardigd. TUI bood toen al excuses aan en paste de tekst aan.

“We hebben dat serieus opgepakt”, zegt de woordvoerder over de kritiek. “We hebben gelijk door alle bestemmingen heen gekeken, vooral die met een koloniaal verleden, om te kijken of ze wel zorgvuldig zijn.” In sommige teksten is bijvoorbeeld het woord koloniaal veranderd in historisch.