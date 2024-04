‘Asielhotel’ Albergen mag van rechter doorgaan

De vergunning voor het komende asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in Albergen blijft in stand. De bestuursrechter in Zwolle wees donderdag bezwaren van omwonenden van de hand.

Inwoners van Albergen stapten naar de bestuursrechter in een poging de komst van het ‘asielhotel’ tegen te houden. In augustus 2022 gaf staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) het COA toestemming om een asielzoekerscentrum te openen in het voormalige hotel ’t Elshuys in het Twentse Albergen. Daarmee passeerde het kabinet voor het eerst een gemeente die niet wil meewerken aan de komst van een azc. In later overleg met de gemeente Tubbergen is het aantal te huisvesten asielzoekers van driehonderd verlaagd naar 150.

Het COA mag verder met het voorbereiden van de komst van 150 asielzoekers, aldus de rechter.