Wet sluiting gasveld Groningen gaat vrijdag al in

De wet die de sluiting van het Groningenveld regelt, gaat vrijdag al in. Eerder werd gesproken over 1 mei. De koning heeft de wet woensdag ondertekend, nadat de Eerste Kamer dinsdag tegen middernacht voor definitieve sluiting van het gasveld had gestemd.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) gaat vrijdag naar Groningen toe, om de wet daar symbolisch te ondertekenen.

“Na jarenlange inzet van vele Groningers is de definitieve sluiting van het Groningenveld een feit. Eindelijk is er zekerheid”, schrijft Vijlbrief op X. “We hebben woord gehouden: de gaskraan is dicht en blijft dicht. Dat betekent niet dat alle ellende is opgelost, maar wel dat de bron er van is weggenomen.”